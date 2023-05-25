涉語言歧視內地客　國泰管理層稱違專業精神　將深入檢視

國泰航空近日被爆出有香港空中服務員毫無合理原因地要求內地乘客須以英語與他們溝通，被指涉嫌歧視內地乘客，事後3名涉事的國泰員工被解僱。受不少持份者批評後，國泰航空行政總裁林紹波今(25日)表示，近日3名機艙服務員於航班執勤期間作出不當言論的事件，顯然違背國泰其他同事一貫秉承的專業態度及精神。

林認為，國泰有責任盡心照顧所有顧客，令無論來自任何背景的顧客均感到備受尊重，賓至如歸，此事件也加深部分顧客對國泰未能一致地為不同背景的顧客提供高質量服務的印象。他更坦言，大家只要留意近日的外界言論，不難發現許多評論者都提及這種存在已久的印象；換言之，他們認為這次不僅是單一事件，而是國泰必須正視的更深層次問題。

林指出，此刻必須虛心反省，深入檢視公司文化，並採取具體措施改變此印象，他亦已決意透過由其親自領導的跨部門工作小組，查找問題癥結，並推行相應改善措施。林補充指，事件無疑對公司的重建過程帶來了挫折，但亦讓員工上了寶貴的一課，應把握這機會，為顧客提供更優秀和一致的服務。