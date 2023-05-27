政府批英報告「打倒昨天的我」　民政專員任期未必與區議員一致

對於英國發表香港問題半年報告關注削減區議會民選議席，民政及青年事務局局長麥美娟批評港英時期亦有委任制，批評英國半年報告關注直選比例大減，是「打倒昨天的我」。被問及日後區議會主席將由地區民政事務專員兼任。被問到專員的任期是否要與區議會看齊，她相信公務員每次有職位調動都有詳細交接，不少地區項目亦跨越幾位專員，因此專員任期不一定要與區議員一致。

政府早前拋出區議會改革方案，直選議席由減至兩成，增設委員會選舉界別及恢復委任制，各佔4成，委任議員在選舉後才公布。對於委任人選，麥美娟指會考慮人選是否愛國愛港及對社區的聯繫，亦希望有更多年輕人加入區議會。她又以自己為例，在1993年大學畢業時，透過委任制成為葵青區議會委任區議員，有委任制度便可以委任年輕、熟社區，又在社區有多年服務的人，加入區議會，令到區議會有更多不同界別。」

對於英國發表香港問題半年報告關注削減區議會民選議席及要求廢除《港區國安法》，麥美娟回應說：「區議會制度，我覺得英國更加無資格講，當時港英政府在香港首先引入區議會時，叫區議會是甚麼呢？他們稱為『District Board』，不是『District Council』，即是根本從來區議會不是議會，從來都是一個諮詢組織，而且當時有委任制，可能他們忘記了，其實當時我都是港英時獲委任的，所以他們應該支持委任制，不應該打倒昨天的我。」

被問到港英時期的區議會，1985年起民選比例過半、再遞增，較新改革方案多，她指新方案才適合香港，多渠道產生議員更好收集民意，體現行政主導。她又指香港作為國家不可分割的一部分，有責任和義務維護國家安全，國安法實施令本港維護國安工作做得更好，外國政府和政客在說三道四抹黑前，應先做好自己的工作。