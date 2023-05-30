政Whats噏：選區變大　張美雄指要增加資源

區議會改革就塵埃落定，當局最新文件亦已透漏有關嘅選舉開支上限。不過各界都對此有唔少意見，西貢區議員張美雄就話依家選舉劃區搞到咁大，佢齋派宣傳品嘅郵費都要5萬蚊喎。

張美雄話，根據現時方案，佢嘅選區係「西貢及坑口」，入面包含所有離島和西貢部分，而另一個「將軍澳北」選區又唔包哂所有寶林及坑口，所以佢都笑稱自己要「上山下海」，唔怪得之宣傳品嘅郵費都要5萬蚊啦。

咁佢對呢個選舉制度有咩睇法呢？佢認為如果選區變大，資源都要按比例增加。佢都認為，選區變大，其實係會被大政黨「蠶食」佢呢啲「獨立人士」嘅選舉空間，因為大政黨自然資源較多，選區變大時，選票優勢都唔會咁明顯咁話。

另外，改革其中一個重點就係由民政專員擔任區議會主席，佢覺得此舉可以幫助處理地區跨部門嘅事務，例如用空置學校搞市集咁，不過另一個前西貢區區議員陳繼偉就有唔同睇法啦，佢指其實之前有個叫「地區管理委員會」嘅地方架構都係由民政專員擔任主席，不過實際效果不佳，仲話其實區議會主席有權決定討論咩議程，擔心之後有好多議程都會被民政專員否決而冇得討論咁話。