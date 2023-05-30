公院調低新冠應變級別至「戒備」　感染控制中心中醫診療服務停止

港府今日(30日)公布，新冠疫情的應變級別由「緊急」調低至「戒備」水平。醫管局傍晚亦表示，公立醫院即日起將現時的「緊急應變級別」相應調低至「戒備應變級別」，並會實施對應措施。同時，由北大嶼山醫院香港感染控制中心提供的「2019冠狀病毒病住院病人中醫特別診療服務」亦會停止。

醫管局表示，公立醫院和診所將會實施下列「戒備應變級別」的措施，包括醫院會繼續執行早前已恢復的探訪安排，急症病房的探訪時間為每日不多於4小時及每次不超‍過2名探訪人士；療養及復康病房的探訪時間為每日不超‍過6小時，每次不超過2名探訪人士；醫院亦會繼續執行早前已恢復的義工服務及臨床派駐實習安排‍。病人、訪客和員工需在公立醫院及診所的病人護理區域內佩戴外科口‍罩，同時必須時刻保持個人及環境衞生，亦須特‍別注意手部清潔。

發言人又提到，公立醫院急症室及普通科門診診所會繼續評估及分流有呼吸道感染徵狀的發燒病人。另會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，密‍切監察不同傳染病的情況，並因應情況更新相關措施。