恒大學者開發英語普通話學習手機程式　創建自學平台

香港恒生大學研究團隊開發供學生和市民學習語言的免費手機應用程式「SpokenBot」及「ReadOutLoud」，助用家提升英語及普通話應用的準確度。開發團隊冀借助人工智能引擎和聊天機器人技術打造的自學平台，開發互動學習和自我改進模式，為用家締造更有效的學習環境。

應用程式「SpokenBot」集合練習詞彙、評估詞彙讀音、評估句子讀音三大功能，提供包括新興科技、數碼化、職場等近百個貼近時事及社會的場景、過8000組英文詞彙，並分為高、中、低三組難度，用家可根據能力選擇合適的程度、音速、甚至AI合成語音的口音等。「SpokenBot」亦會每日更新新聞標題，供用家朗讀及學習英語，為IELTS國際英語測試，甚至工作等作好準備。用家亦可自訂學習日數來制定學習模式，透過聊天機械人自學英語。

「ReadOutLoud」則每日自動從電台及政府新聞網下載新聞內容，並透過仿真AI語音生成技術以普通話或英語讀出相關內容。用家聽畢可透過錄音功能讀出內容，AI引擎會分析其發音，並向用家評分及指出可改善讀音的詞彙。

恒生大學管理科學與資訊管理課程主任胡鎮浩博士說，項目旨在協助用家改善英語能力，並針對詞彙、句子結構、發音、「港式英語」等問題，「為了令恒生大學的學生更積極和有效練習英語會話，恒生大學大數據智能中心開發互動模式的自學方案，讓用家在不同環境下自助學習，他們亦可透過回饋建議來得到改進。