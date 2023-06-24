斥俄軍高層殺2000僱傭兵　普里高津被起訴武裝兵變

俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津周五（23日）指摘，俄國防部襲擊瓦格納集團軍營，殺死2,000名僱傭兵，普里高津宣布向國防部發動「正義遊行」，進入俄羅斯領土。俄國防部同日斥普里高津散布挑釁謠言，俄羅斯聯邦安全局（FSB）以組織武裝叛亂罪起訴普里高津，最高判囚20年，並已向總統普京匯報事件。

普里高津聲稱，國防部長紹伊古周五抵達頓河畔羅斯托夫，秘密下令使用炮兵和直升機襲擊瓦格納集團在烏克蘭的後方軍營，導致大量僱傭兵被殺。他又指紹伊古之後像懦夫一樣逃離頓河畔羅斯托夫。普里高津指，瓦格納集團指揮官委員會已決定制止俄羅斯軍事指揮部正實施的邪惡行為，形容他們無視士兵生命，忘記何謂正義，誓言讓殺害僱傭兵的人和數十萬俄羅斯士兵受到懲罰，呼籲人們避開瓦格納集團路線經過的地區。他又強調瓦格納集團有2.5萬人兵力，行動不是軍事政變，它得到大多數俄羅斯軍人支持。

俄羅斯聯邦安全局反駁，普里高津言論是呼籲在俄領土上爆發武裝內戰，背刺在烏克蘭作戰的俄軍士兵，呼籲僱傭兵不要執行普里高津罪惡和背信棄義的命令，並採取措施拘留他。特別軍事行動地區聯合特遣編組部隊指揮官蘇洛維金，敦促瓦格納僱傭軍停止行動，服從普京。莫斯科多個政府機構斥責普里高津言論，俄羅斯國家反恐委員會指他散布的指控毫無根據，而俄羅斯聯邦總檢察長辦公室已向普京通報事件。

克里姆林宮發言人佩斯科夫指，普京已獲悉普里高津涉及事態發展，正採取必要措施。前俄羅斯頓涅茨克共和國國防部長斯特列爾科夫（Igor Strelkov）指，俄羅斯正處於未遂軍事政變的邊緣，發起勢力尚不明確。親俄戰地記者多爾加列娃（Anna Dolgareva）打賭不會發生政變，一切將和平解決。美國國家安全委員會稱正監視俄羅斯局勢，總統拜登已聽取有關匯報。