閒置官地短期租約4年批出5億資助　助團體增社區多元服務

發展局現時設有「可供短期使用的政府用地」計劃，並於2019年推出10億港元資助計劃，以鼓勵非政府機構善用空置政府用地推行惠及社區的項目。發展局助理秘書長(規劃)張文欣表示，資助計劃推出至今，共有25個項目獲得資助，批出資助額合共約5億1200萬港元，涵蓋社區服務、公眾康樂空間、藝術文化推廣、體育訓練活動、社區農圃、動物領養、導盲犬訓練等範疇，當中有7個項目已經完成並投入運作，另有7個項目已開展建築工程，預計將在今年至明年陸續完工，餘下的項目在詳細設計及土地勘測階段。

流浪狗貓一直好需要一個安穩的居所，免受風吹下打日曬雨淋，而其中一個已投入服務的項目是位於元朗錦田，獲批租用為流浪動物收容中心的創辦人謝婉儀表示，在未獲批用地前，他們在錦田租用的場地，每月租金高達4萬多港元，如今獲批短期租約用地和資助，大大減輕他們興建中心的經濟壓力。該中心同時協助接收受新界東北發展計劃影響的動物，而相比一般動物收容所，目前中心有較大的活動空間，並設有空調和足夠的排水系統，令狗隻有一個較舒適的居住環境。另外，建築物使用了隔音設備，減低對四周環境的影響。

而為讓少數族裔更易融入社會，另一獲資助的項目是利用空置校舍協助少數族裔融入社區的穆罕迪光亞伊斯蘭聯會，董事Nadeem Hussain表示，以往他們一直利用元朗一間中心提供服務。為提供更好的服務予社區，他們現時會與不同的非政府機構合辦活動，如宗教、文化、課外活動等。由於服務需求愈來愈多，他們早前遂向政府申請租用元朗一間舊校舍和相關資助。期間他們遇到不少技術問題，例如不了解有關文件及申請程序，惟指在發展局和地政總署的協助下了解決了難題，如今中心已落成啟用，協助少數族裔融入社區。發展局表示，隨著愈來愈多項目相繼完成，會適時檢討資助計劃的運作，以令更多非政府機構受惠。