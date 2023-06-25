解放軍26機艦台海戰備警巡　東部戰區頻演訓

解放軍上周六（24日）有8架次軍機越過海峽中線，首度飛抵台灣24浬鄰接線，引起關注。台灣國防部周日（25日）公布，上周六早上6時起24小時內，共偵獲解放軍軍機21架次、軍艦5艘次配合執行聯合戰備警巡，持續在台海周邊活動。解放軍東部戰區則持續發布近日演訓的情況。

陸媒周日報道，東部戰區海軍某護衞艦支隊多型艦艇近日組成編隊，奔赴某海域開展跨晝夜、多科目實戰化訓練，提升編隊協同作戰效能。同屬東部戰區的陸軍第71集團軍某合成旅組織所屬防空分隊開展全要素、跨晝夜、多彈種實兵實彈對抗演練，重點檢驗部隊緊急集結、快速機動、戰術協同等協同作戰效能。東部戰區公號上周六亦罕見披露一場「遠域懾阻、協同作戰」訓練任務，殲16重型多用途戰機、運油20加油機等參與其中。一名參謀稱，此次戰術長航時飛行訓練途經多個海空域，連續飛行時間長，航程達數千公里，創下該旅多個「首次」。

據台國防部公布的資訊，上周六飛抵台24浬線的均為殲10戰機，靠近鄰接區。台方批評，大陸持續派遣機艦在台海周邊活動，破壞區域局勢穩定，強調台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。