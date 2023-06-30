保單生效期影響內地審批　汽車會撤明日港車北上巡遊

「港車北上」計劃明日(7月1日)起實施，香港汽車會原本預計明日發起汽車巡遊，作為港車北上啟動禮，惟計劃不似預期，僅有少量汽車趕及明天前取得有關資格，故汽車會已撤回遊行不反對通知書，該會解釋，內地部門審批港車北上申請的保單時，只會處理已生效保單的申請，由於過百輛車的保單在明天才生效，所以無法趕及獲內地部門審批，明日無法北上。

發起遊行的香港汽車會會長李耀培表示，他原本購買的保單也是在明日生效，但保險公司讓他更改生效日期，才可以獲內地審批，並在昨日(6月29日)收到運輸署的「禁區紙」，可以趕及明日駕車北上。據他了解，並非每間保險公司都可以更改保單日期，就算車主願意花錢購買另一份即時生效的保險，亦難以再上載新一份保單，故購買明天生效保單的車主，只有等待內地部門明日起才可審批，他預料不及，有不少車主的保單生效期會影響審批，希望當局可理順安排。

有首批中籤的車主原以為明天可見證歷史時刻，在中籤後，已於本月10日完成驗車，並購買「內地交強險等效保險」，計劃明日出行北上，故保單生效日選擇明天生效，當他驗車後按程序在內地「港車北上管理服務系統」上載保險單時，系統一直顯示其申請進度停留在「請耐心等待珠海交警人員審核」，經查詢後才知悉，原來內地部門只會處理已生效的保單申請，否則只會待保單生效後才會繼續處理，所以無緣趕及明日北上。