政Whats噏：長沙灣海濱長廊開放無公布　袁海文：點解咁低調

政府話要發展海濱長廊，但係有好嘅地方竟然唔講畀市民聽？話說深水埗區首條海濱長廊--長沙灣海濱長廊今日(30)開放，區議員袁海文話收到消息之後，立即去開Live介紹下喎，仲話唔明白點解政府唔公布長廊啟用，要咁低調？

海濱長廊嘅入口喺海盈邨對面，去到長灣副食品市場附近。話就話係海濱長廊，但就被嘲為「海濱短廊」。點解？事關呢條長廊全程只得280米。袁海文都話同尖沙咀、荃灣海濱長廊比較，簡直係蚊髀同牛髀。

雖然係短廊，但同長廊同樣享有無敵海景，亦都面對同一個問題。袁海文話有啲街坊擔心夏天會有臭味，但佢嘅助理就話都有啲臭味，但可以接受，仲話比起荃灣海濱長廊已經好好多。咁袁海文嘅親身感受又係點，佢話初初嚟到聞到有啲臭味，但耐咗就唔覺有乜嘢特別。

袁海文話長廊對開海面仍然見到好多船，附近有船塢，亦泊咗啲小輪，應該係維修嘅。佢話呢區過往文康設施不足，而海濱長廊亦有休憩空間，種有花草，亦有擋雨上蓋嘅木櫈，市民可以坐下望海，都好舒服吓。

仲有，現場見到一個圍封咗嘅位，袁海文話呢個算係通風位，係將啲海風帶入長沙灣內陸嘅。佢又話長沙灣海濱長廊分兩段，分別由康樂文化事務署同酒店負責管理，將來管理上嘅協調有冇問題係值得關注嘅事。

之但係，點解政府唔公布呢？佢都話諗唔明，聽到海濱長廊會喺今日開放真係意想不到。佢話唔明政府點解要咁低調，仲話開幕其實可以搞得隆重啲。