3間大學研發「人工青口」　成本$8準確監測海洋核污染

海洋核污染是全球關注的議題，香港教育大學聯同城市大學和香港大學，共同研發出1款名為「人工青口」的儀器，監測海水放射性物質的含量，過程快速準確，價格廉宜， 每個成本只需約8港元。有關研究結果已於國際期刊《海洋科學與工程學報》上發表，期望可成為監測全球海洋核污染的可靠技術。

由教大科學與環境學系教授胡紹燊牽頭的研究團隊早年發明的「人工青口」，特性與天然青口相似，對金屬具有極強的吸聚能力，團隊針對海洋核污染的問題，去年選定3種在核排放中常見的放射性物質(鈾、鍶和銫)進行測試，將「人工青口」放置於含有不同濃度放射性物質的海水中，以測試它們的吸收和釋放能力，發現只需約7至8周，「人工青口」便能吸收放射性物質至飽和程度，再放到潔淨海水，等「人工青口」釋放早前吸收的核污染物，就可以一次過檢測海洋中多種金屬的含量和持續變化，至今已經在29個國家和地區應用。

研究團隊指，現時若要量度海水中的放射性物質變化，或需動輒收集數以百升計的海水，並須進行繁複的取樣及前期處理才能成事。相反，每個「人工青口」的成本僅為1美元(即約8元港元)，亦可省卻前期處理所需的人力和成本，故更適用於長期和大規模的核污水監測。胡紹燊指，核污水對海洋生態和人體健康帶來的風險不容忽視，研究證實「人工青口」能突破傅統檢測方式的限制，有望協助各地政府以低成本、高效益的方法，定期監察海水的核污染情況，以保障環境和食品安全。