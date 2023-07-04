2021年溫室氣體排放量升4%　發電仍為最高排放源佔62.7%

環境保護署今日(4日)公布2021年香港溫室氣體排放清單，受燃煤發電需求及人口下降影響，本港去年的溫室氣體排放總量為3,470萬公噸二氧化碳當量，較2020年上升約4%，發電仍是本地溫室氣體的主要排放源，佔整體排放量的62.7%。其他主要排放源為運輸界別18.7%及廢物處理8.4%。

環保署表示，前年溫室氣體排放總量上升，主要原因由於2021年新冠病毒疫情較為平穩，帶動本地經濟活動恢復和用電需求回升，加上3月、5月及9月均錄得破紀錄的高溫，2021年發電量比2020上升約4%。

此外，同期人口下降約為1%，人均溫室氣體排放量約為4.7公噸，比2020年上升約5%；與2014年約為6.1公噸的峰值相比，已減約23%。署方又指，碳強度為每港元本地生產總值0.012千克二氧化碳當量，比2020年下降約2%；相較2005年的基年數值，已下降44%。署方初步數據顯示2022年的溫室氣體排放總量，較2021年有所回落，與2020年的排放總量相若。