陪審團一致裁定謀殺同鄉罪成　巴基斯坦籍散工判囚終身

巴基斯坦籍年輕散工被指於近3年前，在深水埗一劏房內殺害其同鄉，案件早前於高院經審訊後，由3男4女組成的陪審團於今早（5日）開始退庭商議裁決，商議了約6小時後，一致裁定被告謀殺罪成。法官杜麗冰最終依例判處被告終身監禁。

控罪指，現年23歲報稱散工的巴基斯坦籍被告MUNIR Muhammad，於2020年8月30日，在深水埗醫局街126B號新南風大廈內，謀殺同為巴基斯坦籍的死者AZAM Ahsan。據控方開案陳詞指，涉案單位被間成3間房，分別租予被告、死者及另一名年老巴漢，3房租客須共用洗手間及廚房。案發翌日下午被告到該單位業主的雜貨店稱，剛到警署報案但因言語不通遂離開，並希望業主代他報案並稱自己殺了人。

業主代被告報案，並替他向執法人員覆述指，被告因使用洗衣機問題與死者爭執，其後變成打鬥，其後被告用刀襲擊死者，殺死他後把其拖回死者房間並鎖門、清理現場血漬，把染血衣物及刀丟棄在垃圾站。人員其後到現場並在死者房間內發現其屍體，經法醫檢驗下發現他全身有多處刀傷，死因為身體多處被割傷而大量失血。控方又指在彌敦道一間店舖的東主其後向人員稱，案發當日下午曾有一名說旁遮普語的男子曾找他查問可否代購機票，控方指該男子正是被告。控方指被告是有意圖殺害死者或意圖使他身體受嚴重傷害。

案件編號：HCCC 117/2022