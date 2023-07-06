涉網購平台支援海外通緝犯　再有1名前香港眾志成員被捕

香港國家安全處今日(6日)拘捕1人，涉嫌違反《香港國安法》第二十九（四）條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及香港法例第二百章《刑事罪行條例》第九及十條「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。據了解，該名被捕人士為前香港眾志成員。連同昨日(5日)被捕的4名男子，現時共5人被拘。所有被捕人士已被扣留調查，行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

被捕人士中，最少有3人為前香港眾志骨幹成員，當中包括昨日被捕的林朗彥及李啟靖，被捕者涉嫌透過公司，在幕後營運「懲罰Mee」社交平台及手機應用程式，串聯「黃店」牟利及吸取資金，支援被通緝而目前身處海外的香港眾志創黨主席羅冠聰。

初步調查顯示，被捕人透過營運公司、社交平台及手機應用程式，從中收取資金，支援竄逃海外人士繼續從事危害國家安全的活動。被捕人亦多次透過相關的社交平台，持續發布具有煽動意圖的訊息，包括涉及煽動他人引起對中央及香港特别行政區政府的憎恨、支持香港獨立的貼文。

此外，由社運出獄人士成立的網購平台「荔記」今日宣布結業，並關閉社交平台專頁，指將不再著手任何形式的社會支援活動。「荔記」由3名釋囚於去年9月成立，表明會將部分盈利支援在囚人士。