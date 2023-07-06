車流量遜預期　議員倡港珠澳大橋降收費

耗資逾千億港元興建的港珠澳大橋通車多年，然而車流量一直偏低。多名議員今日(6日)舉行記者會，促請當局降低大橋收費，並檢視「港車北上」安排，以方便使用者，又認為即使「深中通道」建成後，港珠澳大橋仍然有吸引力。

政府在2008年興建港珠澳大橋可行性研究報告中指出，大橋於開通初期，車流量估計為每日9,200至14,000架次，事實上，大橋的使用量不似預期。政府在今年5月透露，大橋每日平均雙向車流量只有5,300多架次。

議員陳沛良和姚柏良均促請政府，降低大橋的私家車收費，由現時單程150元人民幣，降至100元人民幣以下，認為目前收費過高，會令一般使用者卻步。另外，現時「澳車北上」因未有通過港珠澳大橋收費站，所以無需繳交過橋費，但「港車北上」使用港珠澳大橋則要來回繳交共300元人民幣的過橋費，要求當局與廣東省政府商議，考慮進一步降低港珠澳大橋小型客車的收費標準，以鼓勵更多香港私家車使用大橋，促進兩地經濟協同發展。

被視為港珠澳大橋「勁敵」的「深中通道」將於2024年建成，姚柏良認為港珠澳大橋仍有足夠吸引力，因為塞車機會少和較方便，認為若可簡化車輛出入境程序，料吸引更多人使用。議員周文港以及謝偉銓同樣呼籲簡化入境程序，建議當局可考慮改為兩地一檢或三地一檢。

另外，立法會G19聯盟亦會在本周六和周日，到珠海及橫琴考察。