992求助服務推出19年　不足2000人登記　議員批港府宣傳不足

供聽障或語言障礙人士使用的992緊急短訊求助服務，使用率問題惹關注。議員鄧家彪今(12日)向立法會提出書面質詢，指根據統計2020年全港有逾4.7萬人聽覺有困難，但登記992服務的人數僅一千多人，引述意見指使用992程序過於複雜及未有廣泛宣傳該項服務，是服務登記人數及使用率低的主因，又指有調查發現許多聽障人士根本不知道有992，關注當局會否加強宣傳及改善功能。保安局回覆稱，自2004年推出992，至今有逾1,937名聽障或語言障礙人士登記使用，收到逾440個求助短訊，正研發並優化不同的數碼科技方案，以照顧相關人士需要。

保安局表示，執法部門一直加強宣傳，例如在2019年3月推出新措施擴展服務的申請，讓有需要人士除了在指定機構辦理登記手續外，亦可在42個警察報案室作992服務的申請、更新資料或取消登記。另一直與勞工及福利局轄下無障礙小組委員會、聽障人士團體及平等機會委員會等保持緊密溝通。有鑑於社會上對推廣992服務的關注，政府會推出新一輪的宣傳工作，以期提高服務在聽障或語言障礙人士中的認識度和使用率。

至於提升服務方面，執法部門正進行第四代指揮及控制通訊系統的更新工作，推出新一代緊急電話號碼系統，包括一個可讓市民傳送與報案相關的文字、相片及影片的訊息的平台，此平台亦適用於992報案系統協助聽障或語言障礙人士報案。不過由於更新該系統需時，預計在一至兩年內才能推出，故正同時研究盡快推出短期性的優化方案，包括開設通訊平台作為報案平台等。局方續稱，為確保市民在任何地方都能使用992和999緊急求助熱線，進一步優化網絡的覆蓋範圍，正促使在偏遠和鄉郊地區加置流動電話基站。