文憑試放榜在即　小紅書現應屆閱卷員洩密貼文

從涉事的「小紅書」貼文可見，上傳了中文科卷二的評卷參考封面。(網上圖片)

中學文憑考試(DSE)下周三(19日)放榜，不過東網記者近日發現，在內地社交平台「小紅書」，有一名自稱是今屆文憑試閱卷員的教師，兩度上載被列為「機密」的中文科評卷參考封面，並預告下月與考試及評核局約滿屆後，將進一步披露更多內容。考評局回覆時重申，保密規定不設時限，閱卷員必須嚴格遵守考試保密規定，不得公開展示評分標準等考試材料，如證實有閱卷員違反保密規定，將按既定程序採取適當跟進行動。

該名涉事人士自稱是一名擁有10年教學經驗的老師，也是應屆文憑試中文科目的閱卷員，有逾千人關注。她近日上傳了一張中文科卷二的評卷參考封面圖片，從照片可見，當中印有「機密（只限閱卷員使用）」字樣，以及「就快放榜了」、「8月希望可以分享更多」等標語，並同時在貼文中加入「#我最懂考評局」標籤。

此外，涉事閱卷員更在另一貼文宣告，與考評局的合約將於下月結束，有關更多閱卷參考內容，將會進一步公開。經翻查該帳戶的過往發文，亦發現她早已在5月初，將評卷參考封面上載至「小紅書」，並稱「DSE中文評改正式開始」，繼而披露載有評卷日程及數量的考評文件，當時已有留言質疑，貼文有違反保密協定之嫌。

考評局表示，根據《香港考試及評核局條例》，所有獲局方委任或聘用的人員，包括文憑試閱卷員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密，保密規定不設時限。閱卷員在接受任命時亦已簽署聲明，承諾須嚴守考試機密，不得公開展示或提供所有與考試相關資料予其他人士參考，包括評分準則、樣本答卷、考生的答卷及成績等。