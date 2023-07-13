當局應急能力不足　議員促研究措施提升

一旦發生重大危機事件，政府應急能力備受質疑。議員尚海龍指，3年疫情，發現香港應急機制仍有很多有待提升的地方，諮詢疫情後特區重大危機事件中管制措施是否提升，如何做好跨部門協調和社會動員。

當局表示可以隨時動員一定比例的公務員參與突發事故協調工作，相信不需額外培訓即可投入工作，能夠駕馭有餘。又指出任何應急機制需要充分預案、預演和協調。跨部門協調有三級機制，分別是地區及政府層面，再嚴重則由行政長官統籌。緊急事故的裝備方面，香港硬件始終有限，如果與大灣區合作能夠得到互補，另外還要鞏固法律，雖然有緊急法，但都希望用不上。

針對應急安全議題，葛珮帆表示政府跨部門團隊可與內地相關部門建立常設溝通渠道；建立訊息共享機制；人才培養和培訓；建立區域應急中心，裝備和物資協定等，準備物資跨境應急綠色通道；建立相應法律法規。她指聯合應急機制也可建設智慧城市，大灣區正建設三個國際和國家性應急救援平台，這些平台結合香港，將可和亞洲地區共同提升應對防災減災能力。當局表示已和內地有關單位溝通，當地也持正面態度，相信很快會有大規模會議。

議員林順潮則表示，2005年簽訂了突發公共衛生事件應急機制合作協議，在簽訂的18年間發生了疫情和大灣區城市群發展，三地交流日益頻繁，任何一地發生公共衞生突發事件都會波及其他灣區城市，諮詢當局會否針對合作協議做出檢討優化更新，以配合後疫情時代及大灣區發展所需。

當局表示，公共事務應急機制合作協議已經於2018年更新，同意要不斷優化聯防聯控的機制。在抗疫情期間人手協助、配置和協調都得到了強化，因此對管控類似的傳染病有信心，當局會繼續和兩地有關單位保持溝通。除了公共衛生事件外，亦十分關注其他災害性，例如打風、大亞灣核電站洩漏等災難的應變機制。

議員陳克勤提到，香港有針對核事故、港珠澳橋的空襲做演練，但粵港澳三地比較少就緊急安全事故有恆常合作機制和演習，萬一出現區域性危機事件時，三地如何應對，救援人員和裝備如何去災區，詢問行政長官是否可儘早去廣東省、澳門政府商討相關安排，建立應急機制和預案。

當局表示，現時也有構思，而機制要處理三地法律，如例如在深圳灣發生火災，已有聯合滅火方案，即先救援、後通報，裝備進港可製備清單。正在運作的應急機制，如沉船事故也有協議應急機制，內地船隻可到香港幫忙；香港的飛行服務隊也可飛到大灣區協助；國際救援也經過預先安排，克服法律上障礙。