計劃升讀大學比率按年增1.5%　逾80%考生選擇在本地升學

中學文憑試放榜在即，為了解應屆考生對選科及就業的取向，優才資源中心今日(13日)公布一項調查發現，考生計劃升讀大學的百分比，按年增幅1.5%；而選擇到外地升學的百分比則有所減少，超過80%考生選擇在本港升學；此外，選擇留港就業的百分比同樣按年上升6%。

優才資源中心去年11月至今年1月，以不記名問卷方式訪問了2,947位，來自39間不同地區學校的應屆文憑試考生。調查發現，考生計劃升讀大學的百分比從去年的65.9%，上升1.5%至今年的67.4%；87%考生選擇於香港升學，其中以香港中文大學及理工大學，屬最多考生希望升讀的大學，分別佔20.5%和16.1%。

在選科方面，調查發現，心理學再次成為最受考生歡迎科目，佔14.2%；其次為護理學，佔13.7%，而排名第3和4的則是教育(12.5%)和社會工作(9.2%)。調查亦揭示，英文/英國文學於今年再次成為最不受歡迎科目，其次為宗教和法律，考生主要因為覺得「沒有興趣」或「英文差」而不希望修讀。

至於考生對未來工作地區選擇方面，調查發現，選擇香港的百分比從去年的70%，上升至今年的76%，不過選擇內地工作的百分比，則微跌兩個百分點至5%。至於海外地區，考生選擇歐洲、美國或澳洲工作的百分比，亦下跌兩個百分點至12%。