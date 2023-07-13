11項大學研究獲批4.67億資助　包括大灣區災害預警數據

研究資助局今日(13日)公布卓越學科領域計劃及主題研究計劃撥款結果，共有11份計劃建議書獲批合共4.67億港元撥款，當中有建議書是研究在大灣區設評估和預警自然災害的平台，以緩解大灣區內氣候變化、環境污染和滑坡等危害；亦有建議書提出設立沿海城市智能式熱帶風暴減災系統，以風暴的路徑分析風險，協助政府利用數據決策。

2023至24年度卓越學科領域計劃及五年期主題研究計劃，共11項研究獲研資局批出4.67億港元撥款。當中獲批卓越學科領域計劃撥款的兩項研究，包括「先進天線技術引領智慧未來」及「氣候變化下粵港澳大灣區可持續發展的區域地球系統研究」，前者獲批約5,827萬港元，後者則獲約7,389萬港元，是今次撥款中最高金額的研究。是次撥款香港大學及科技大學各參與10個項目，其次是中文大學參與9項、理工大學、城市大學各5項，而浸會大學則參與2項。

至於主題研究計劃9份獲撥款的研究涉及4大範疇，包括剖析疾病及疾病預防，亦有兩項與氣候環境相關研究，包括熱帶風暴減災系統，研究團隊與天文台合作，計劃未來3至5年內推出系統，對災害下高風險樓宇作出預警，另一個為針對山泥傾瀉的風險管理系統。大灣區防災平台研究隊伍代表港大教授焦赳赳表示，大灣區面對水環境污染和空氣質量問題，希望透過基礎研究，建立一個可視化數字孿生平台，預測大灣區氣候變化下的環境災害。研資局主席黃玉山則指，有關研究對香港長遠發展具重要性，各項目涵蓋與生活息息相關的研究範疇，深信將可為香港、國家以至世界帶來深遠影響。