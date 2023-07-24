針對環評提司法覆核　哥球會入稟狀指署方越權審批　程序不公

粉嶺高爾夫球場用地早前因發展公營房屋問題爭論不休，環保署5月指該用地環評報告已獲有條件批准，發展局表明會在9月1日按計劃收回32公頃相關土地，城規會亦於今午（24日）閉門審議粉嶺高球場部分用地改劃用途。香港哥爾夫球會於上周五（21日）入稟高院，就有關的環評報告提出司法覆核，尋求法庭推翻環評結果，並要求本案裁決前暫時擱置有關環評決定。該司法覆核申請至今並無具體聆訊日期。據入稟狀指，署方審批環評報告時越權，沒有在土木工程拓展署提交環評補充資料後，再邀請公眾提交意見，亦沒有考慮高球會的回應，存在程序不公。

申請人是香港哥爾夫球會，擬答辯人是環境保護署署長，土木拓展工程署則被列為相關利益人士。申請方指土木拓展工程署曾經按環保署要求，再就涉案土地生態等進行長時間考察研究，並於今年4月底呈交資料。但署方在補充資料未有諮詢公眾意見便有限度批准環評報告，屬越權及程序不公。而且署方亦沒有聽取原告方對補充資料提出的意見便批出報告亦屬不公。

申請方又指，涉案環評報告有嚴重缺陷，且在分析上有錯誤，違反考慮報告時須按照《技術備忘錄》及《研究概要》的規定，並忽略了相關決定會破壞該處的生態平衡，且嚴重低估生態和環境價值。申請方指該片土地有很多古樹須作保育、且有很多瀕危品種的蝙蝠及香港獨有的飛蛾出沒，但是環評報告卻忽略了該部份的保育考慮。另外，申請方又指，如改變該部份的土地用途對香港日後能否主辦國際高爾夫球錦標賽及其他高爾夫球盛事構成重大風險，但環評報告卻忽略該方面的考慮。在種種原因下，申請方認為法庭應推翻環保署有限度接納環評報告的決定。

案件編號：HCAL 1258/2023