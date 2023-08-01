荷里活廣場斬人案餘悸猶存　食品店生意額大跌宣布結業

鑽石山荷里活廣場今年6月發生斬人案，兩名妙齡女子慘死陌生漢刀下，引起全港關注。事隔近兩個月，市民仍餘悸猶存，紛紛避開路經案發地點，商場人流大不如前。有位於案發樓層、與命案地點相近的韓式食品店疑因事件影響，生意受嚴重打擊，更於近日貼出結業通知，更提到業主(即商場方)拒絕承擔任何責任，對此感到非常失望。

有網民今日(8月1日)在Facebook群組「黃大仙區友」上傳涉事店舖「韓印紅」在店面貼出的通告圖片，內容提到在案發當日，店門前通道發生了「震驚整個社會的不幸事件」，店方對此表示哀悼。不過，事件發生後該店與鄰近的商店的生意均受到嚴重打擊，「客人流量下降90%」，而銷售額更大大下降了70%至80%。即時店方非常努力推銷產品，且持續半價優惠，但可惜只有十分微薄的營業額。

店方提到，曾多次與商場方通電話和電郵聯絡，試圖解䆁日益惡化的情況，並尋求減輕雙方負擔的方法，「但對業主『不會負上任何責任』等拒絕承擔責任的回應感到非常失望」。基於無法負擔每個月的租金、管理費、營運開支再加上員工工資，店方忍痛宣布將於2023年8月1日(即今日)關閉。而剩下合約期限的租金，店方表示會待香港法院等機關作出判決後如實支付。

《東網》記者在得知事件後，於傍晚一度致電該店，當時仍有員工接聽電話，但對方表示今日到店內負責盤點，暫不知道翌日是否仍會開店營業，並不清楚詳細情況。而記者瀏覽韓印紅的官網時，已見不到鑽石山分店的資料；不過，荷里活廣場官網的商店清單中亦見該店列明在內。

命案至明天(8月2日)已發生兩個月，但不少市民路經商場，或提起該案時仍心有餘悸。有網民在上述店舖結業的貼文留言表示，「早幾日我去睇戲，都唔敢行經嗰個位，行商場都有啲提心吊膽」、「之前去過一次，覺得好唔舒服」、「又真係會影響到，我都無行個邊，仲未淡忘」。另有店家亦在社交平台分享貼文，提到「生意好唔好，使鬼我把口講咩，不過今日例牌清靜，所以會提早8點收工，希望各位街坊留意」，可見事件確實對部分店舖造成一定影響。