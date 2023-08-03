入境處增設體能測驗特別時段　加快入境事務主任遴選程序

公務員為勞動力短缺的其中一個重災區，隨着政府推出「搶人才」政策及因應日益增加的中港過境人流，為入境處的職位空缺帶來挑戰。為此，入境處積極調整招聘策略，研究優化招聘流程，如已截止的2023年度入境事務主任公開招聘，收到逾6,000份申請。入境處將於本周及下周六(5日及12日)增設體能測驗特別時段，並延長平日的體能測驗至黃昏時段，包括下周一至五(7至11日)，冀整體甄選過程提早於本年底完成。

為吸引更多人才投考，入境處加強宣傳及舉辦不同類型的招聘活動，包括透過駐內地辦事處入境組舉辦招聘講座，向內地就讀的香港學生進行宣傳，亦舉辦招聘體驗日和走訪各大專院校舉辦講座等。同時入境處積極研究優化招聘流程，加長上述體能測驗特別時段，以加快整個甄選過程。

2023年度入境事務主任的公開招聘於6月15日開始，28日截止，反應十分踴躍。兩周申請共收到逾6,000份申請，按年升逾40%，當中有近100份申請屬於大學畢業前一年的學生(即大學三年級學生)，亦有240份申請屬於內地就讀的香港學生。入境事務主任的公開招聘甄選程序於7月25日開始，第一階段為體能測驗，入境處相信，增設體能測驗特別時段後，整體甄選過程可望提早完成。