26歲仔失蹤　揭元朗青年宿舍自縊亡

一名男子早前報案指其26歲胞弟失蹤，至昨晚(4日)8時43分，執法人員掩至元朗十八鄉路保良局李兆基青年綠洲青年宿舍一單位調查，發現大門反鎖，於是爆門入內，赫見該名失蹤男子昏迷不醒，救護員到場經檢查後，證實事主已死亡。人員經初步調查後，把案件列「屍體發現」，死因則有待剖屍後確定。據了解，事主為上址租客，於單位內上吊氣絕身亡。

消息指，宿舍管理處向住客發出通告，指有一名租戶在單位內離世，對事件深感難過，並對其家屬致以深切慰問，會為其家屬及受影響住戶提供情緒支援及一切可行的協助，局方社工團隊可即時提供所需支援。

保良局李兆基青年綠洲項目共提供1,680個宿位，讓18至30歲在職青年以半價市值租金租最多5年。青年綠洲共有816間單人房及432間雙人房，租金範圍為2,950至4,200港元。首批住客於今年5月開始人伙。

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