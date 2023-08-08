都大開發互動應用程式　推動中小學英語混合教學

香港都會大學最近獲優質教育基金撥款2,310萬港元，將現有的《Open English》中小學英語教科書系列，轉化為多媒體及應用程式，利用視頻、動畫、遊戲、虛擬實境(VR)、擴充實境(AR)及聊天機械人(Chatbots)等，推動混合教學和自主學習，可望解決學生課外學習英文時缺乏支援的難題。都大目前已邀得十多間學校作為種子學校，多媒體和互動應用程式預計正式推出後，將有多達3.6萬名中小學生及1,200名老師受惠。

開發多媒體和互動應用程式的項目由都大副校長(研究及學生發展)郭予光教授，以及教與學發展總監曾婉媚博士統籌，將於今年9月開展，為期3年。計劃開發的應用程式的功能包括利用VR及AR技術提供沉浸式體驗，助學生更容易理解學習內容；設有內置朗讀模組和聊天機械人，為社交技巧較弱以至有特殊教育需要的學生，提供更多練習機會，提升講英文的信心。

都大目前已邀得十多間學校作為種子學校，待多媒體和互動應用程式正式推出後，將透過研討會、博覽會及不同網上平台，全方位向全港師生及家長推廣這個程式。郭予光表示，有別於傳統以課本為主導的教學模式，考慮到年輕人使用應用程式的習慣，這應用程式將加入大量多媒體和科技元素，為學生建構一個充滿活力的網上英語學習環境，提升他們的學習動機。曾婉媚則稱，這應用程式的其中一大特點，是支援學習工具互操作性，創建學生學習檔案，並導入學習管理系統，讓教師可通過這管理系統上的儀錶板監察學生的學習進度，並與其他教師互相分享教材。