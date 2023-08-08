國安處續查8名通緝港人　帶走郭鳳儀父母調查

香港國家安全處早前向法庭申請拘捕令，通緝8名已竄逃海外並涉嫌違反《港區國安法》的人士，包括在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，據了解，國安處人員今早(8日)突擊到郭鳳儀在港父母的寓所，帶走兩人協助調查，調查他們是否仍然與郭有任何形式的聯絡或是金錢往來，據知，暫未有拘捕。

郭鳳儀涉嫌干犯《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，被指以反華組織「香港民主委員會(「HKDC」)」執行總監身份於海外積極進行遊說工作，以請求外國對中國及香港特區進行「制裁」、封鎖或採取其他敵對行動。2019年6月，郭於「連登」討論區以「家樂牌通心粉」名義代表「G20團隊」發起首次眾籌全球登報活動，並在13個國家的16份報紙登廣告，要求各國於「G20峰會」向中國提出香港主權及民主問題，開闢國際文宣戰線以「借洋遏華」，要求外國干預香港事務。

去年4月，郭以「HKDC」發表聲明批評港府利用「煽動」罪作為政治武器去打壓自由，敦促國際社會對港府的行為作出譴責。至今年5月，郭以「HKDC」執行總監身份出席「美國國會及行政當局中國委員會」聽證會，敦促美方制裁《港區國安法》指定法官及相關檢控官，並推動美國政府通過《香港經濟貿易辦事處認證法》，以重新審視、甚或撤銷香港駐美國香港經濟貿易辦事處的特殊地位，並呼籲外國機構斷絕與「經貿辦」合作。