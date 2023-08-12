深水埗辦電競同樂運動會　冀消除負面印象

深水埗區親子電競同樂運動會啟動禮今日（12日）在九龍裁判法庭舊址內舉行，現場設有多個展廳供市民參觀、互動，不少家長陪同孩子一起參加。深水埗民政事務專員黃昕然、議員梁文廣、香港足球總會會長貝鈞奇及區議員何坤州等人均有出席。

儀式過後，議員梁文廣向傳媒表示，電競項目可以訓練孩子的專注力、安排時間的能力，今次的活動能促進家長與孩子溝通，釋除家長對「打機」的負面印象。他表示香港電競行業與其他亞洲地區相比發展較慢，未必可以做到產業化。今屆杭州亞運會將電競納入正式運動比賽，相信香港可以追上亞洲其他國家地區的發展。他建議政府參考產業化國外，為電競商業公司提供稅務優惠等協助，多舉辦活動，消除大眾對電競「不務正業」的誤解。

香港足球總會會長貝鈞奇亦肯定電競可以訓練思維，表示電競運動是具有挑戰性的項目，選手的動作、思考、反應能力要有出色的表現才能取得好成績，例如電競賽車項目就很刺激，需要選手反應敏捷。他還稱讚香港隊在成都大運會取得歷史性好成績的出色表現，其中擊劍運動員張家朗捧得冠軍令人驚喜。