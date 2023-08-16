美食博覽「1蚊優惠」誘排隊潮　市民盼減輕飲食開支

多間商戶於明日(17日)開鑼美食博覽推出「1蚊優惠」，吸引部分人提早一天到灣仔會展外排。有排隊人士稱未有明確目標搶購目標，只希望「有咩攞咩」，減輕飲食開支。提供1元遊戲優惠、售賣鮑魚產品的參展商則相信，遊戲名額已滿，感謝市民支持，又稱今年已增加獎品分量，期望令市民開開心心。

美食博覽當然不少得「1蚊優惠」吸眼球，例如五豐行於頭兩日展期售賣1元玫瑰露，限量100個名額；安記海味亦推出1元遊戲，只限首9名入場人士參與。參賽者需鬥快於波波池找出鮑魚罐頭，湊出指定字樣，勝出組別能得到500罐即食鮑魚。安記海味董事總經理潘權輝表示，於會展門外已見到約10人排隊等候，相信遊戲已滿額，笑言感受到市民的熱情，又說今年遊戲已加碼，金額由過去的2萬元，增加至3.6萬元，「最重要是市民開心。」

而在今日(16日)下午5時多，會展外已經出現紙皮、買餸車等雜物，相信為排隊人士的「霸位工具」，附近通道亦有長者席地而坐及休息。70多歲的范先生表示今年首次提早來排隊，於下午4時已抵達霸位，打算通宵等候，晚上食飯盒，並坦言因為「沒錢」而前來，期望明早入場盡掃低價貨品，但指未有具體目標，「有咩攞咩」。