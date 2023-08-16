公共屋邨防煙門損毀問題持續　政黨促房署跟進保障居民安全

公共屋邨防煙門需適時維修保養。有政黨今日（16日）到香港房委會總部請願，要求房屋署正視公共屋邨防煙門損毀問題，保障居民安全。該政黨早前在港島巡查11條公共屋邨，共發現了286道門有損毀情況，大部分為氣鼓損壞，部分是玻璃損毀。其中情況比較嚴重的是興華一邨，其中一棟樓宇，粗略估計共有90多道防煙門有損毀情況。議員郭偉強對巡查結果表示失望，批評房屋署於管理未有盡職理責。

該政黨巡查了港島共11條公共屋邨，包括利東邨、小西灣邨、華廈邨、興華一邨等，發現不少防煙門損毀逾年仍未維修，有機會觸犯消防條例。當中興華一邨其中一棟樓宇有約90多道防煙門損毀，例如氣鼓損壞和玻璃損毀；而模範邨民康樓更有大開中門、未能緊閉或雜物擋門等情況，政黨擔心若發生火警，後果不堪設想。

另外，該政黨質疑房屋署有否對管理公司訂明巡查指引，擔心若有火警發生，防煙門不妥善保養，居民將會非常危險，期望署方可及早跟進情況，以保障住戶應有安全。郭偉強建議，政府有關部門須通力協作，為全港公共屋邨進行一次性全面的消防設施巡查，以及因應結果及早作維修或部件的更換。