DSE考生投訴考評局「買卷」收費貴　私隱署證收2宗投訴正跟進

上月已放榜的中學文憑試(DSE)成績塵埃落定，惟考生可以向考評局申請取答卷複本及評分紀錄，即俗稱「買卷」。然而，每宗申請至少380港元，而考評局則按《個人資料（私隱）條例》提供考試資料。有應屆DSE考生向個人資料私隱專員公署投訴，考評局「買卷」定價高，且過去2012至2022年未提供價格較低的電子複本選項，質疑違反私隱條例中「徵收的最低費用」、「不得超乎適度」等規定。考評局重申，相關收費按收回成本及用者自付的原則而定。而私隱專員公署證實，今年共接獲兩宗類似投訴，正按既定程序跟進，不便評論。

今屆DSE考生如申請「買卷」，將在40天內收到一封內附密碼及下載連結的電郵，供自行下載所要求科目的答卷電子複本，不再如以往收到實體複印本。每宗申請費用為380港元，比上屆減少20港元，而附加科目收費維持每科104港元。

有應屆文憑試考生上月去信私隱公署投訴，並提出多項質疑，相關投訴已獲公署接納。該考生學在信中表示，考評局改發電子複本理應可省卻每宗申請及附加科目各15港元的「紙張及文具費用」及若干「電腦操作時間費」，質疑局方僅就每宗申請費用減收20港元，違反《私隱條例》中收費「不得超乎適度」的規定。信中又指考評局在2012年首屆至上屆文憑試，本可採用較便宜的電子複本依從資料查閱要求，但卻沿用成本較高的實體複印本，並以此形式計算成本及收費，違反《私隱條例》要求收費不得高於任何一種成本較低的替代方案。

他接受人傳媒訪問時指，分別自行及由學校代為遞交兩次申請，申領5科試卷複本，共繳交1072港元，稱想不通為何收費如此高昂，又指考評局理應向公眾解釋收費高昂的原因並退還超收費用，又期望日後考生能以更合理的價錢「買卷」。

考評局回覆傳媒查詢時指，已接獲由私隱公署轉介的投訴，將按要求回應，重申按收回成本及用者自付的原則訂定收費，包括處理申請的職員薪酬開支、電腦系統操作及其他開支等各項直接有關及必需的成本。局方稱，今年已因應發放報告方式及成本轉變，減收每宗申請費用，日後亦會適時調整收費。文憑試相關查閱個人資料申請數據相當龐大，且高度集中於部分時段，為確保於法定的40天期限內處理申請，亦設有專門處理查閱資料要求的電腦系統，故維持相關系統及周邊設備的運作屬直接有關及必需的成本。