涉反修例案並棄保潛逃　馮清華承認暴動等2罪押9.11判刑

2019年在荃灣示威現場遭執法人員開槍擊中左胸的學生曾志健，與另外3名涉反修例案並棄保潛逃的男子，去年7月在北潭涌疑乘快艇離港時被截獲。一名倉庫管理員就疑向4人提供窩藏地點，5人因此被被起訴。當中一人今（23日）在西九龍法院（暫代區院）承認妨礙司法公正及暴動兩罪。辯方求情時談到，被告在潛逃517日中，過着不見天日的日子，承受巨大壓力，某程度等於軟禁。法官定於9月11日判刑，被告續還押。

今日認罪的是24歲被告馮清華，他報稱無業。他今承認於2019年10月1日在荃灣海壩街參與暴動。就此控罪的同意案情指，當日下午約200名示出者在荃灣一帶與執法部門對歭，他們堵路放火，又向執法人員掟磚塊、汽油彈等。被告在驅散行動期間被拘捕。就着妨礙司法公正罪，同案另外4名被告分別是曾志健（21歲）、王愷銘（22歲）、黃竣賢（16歲）及葉豪（34歲）。其中首3人被指和馮一同潛逃，報稱是倉庫管理員的葉則涉提供協助。

馮今承認於2020年10月某日至2022年7月13日期間，意圖阻撓和妨礙法庭審判，及完成對為馮清華、曾志健、王愷銘、黃竣賢提出的刑事法律程序的司法管轄權。馮承認的案情指，他及曾等3名潛逃被告，在2020年10月前往美國領事館尋求政治庇護不果，之後在YouTube頻道「升旗易得道」有關人士協助下，到不同地方藏匿，包括位於荃灣及葵涌的酒店，期間4人曾製作錄像影片，感謝上述頻道。至2022年7月，4人乘的士往北潭涌擬離港，執法部門根據情報前往截查，當時馮身攜載滿台幣現金、地圖、衣物等東西的背囊，遭截停時曾掙扎。

案件編號：DCCC 868/2019、DCCC 96/2023