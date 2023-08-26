茶果嶺海濱公園今明辦活動　體驗傷健共融新興運動

隨着茶果嶺海濱公園與觀塘碼頭旁的觀塘行動區「快見成效」項目，與及翠屏海濱將於8月底同時開放，發展局和海濱事務委員會聯同渠務署，於今明(26日至27日)兩日舉辦茶果嶺海濱公園「酷玩3-4-5」。活動設有傷健共融海濱體驗，並邀請專業教練指導參加者試玩3個新興運動，包括芬蘭木棋、健球及足球飛鏢；另設有不同攤位遊戲，讓大眾認識茶果嶺海濱公園和維港6大海濱共享空間。

茶果嶺海濱公園佔地1.8萬平方米，設有海濱空間和園景平台，可眺望維港及啟德郵輪碼頭。園景平台位於觀塘污水泵房上蓋，設有休憩及健體設施、兒童遊樂設施、草地、桌椅、有蓋設施和多功能活動空間，提供共15個不同遊樂體驗，合共超過60組遊樂設施，鼓勵小朋友探索大自然和帶來感官體驗。公園亦設有嬰幼兒空間和無障礙設施，傷健共融。

此外，茶果嶺海濱公園與活化翠屏河項目的翠屏海濱和觀塘渡輪碼頭旁的觀塘行動區「快見成效」項目將於8月底同時開放，屆時會串連觀塘及茶果嶺，成為總長約1.7公里的海濱。