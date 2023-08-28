全港首個照顧者電子平台面世　繪畫社交助紓壓覓出路

本港現時有超過110萬人正照顧長者、腦退化患者、殘疾人士或長期病患者，其身心長期承受巨大壓力，容易出現抑鬱或焦慮。有大學最新研發全港首個為照顧者而設的電子平台，結合繪畫與社交功能讓他們宣洩情緒。有照顧者早前試用平台8星期，認為平台效果正面，形容一個人「靜靜地用指頭繪畫，是一個不錯的生活調劑」，透過平台與其他照顧者聯繫，互相打氣，更感到在照顧路途上不再孤單無助。

香港理工大學護理學院副學院主任(研究)及教授梁綺雯指，照顧者工作量大，需長時間貼身照顧照顧對象，不能夠也不願意離開照顧對象外出，因而缺乏私人時間，逐漸與外界失去連結，當出現困難時也不懂或不願向外求助。久而久之，照顧者面對情緒壓力時，容易感到孤立無援。

有見及此，理大護理學院研發全港首個為照顧者而設的電子繪畫平台「畫出我心」。梁綺雯稱，繪畫已證實是有效紓緩壓力的方法之一。平台善用科技把繪畫電子化，以便照顧者隨時隨地也可以透過智能設備繪畫減壓。此外，平台設有社交功能，照顧者可互相聊天及分享生活；另有情緒自我評估問卷，方便照顧者隨時了解個人情緒狀態，有需要時盡早尋求專業團隊協助。

該平台早前進行先導研究，邀請28名照顧腦退化患者的人士連續使用8周。結果發現，平台讓照顧者感到滿足及樂趣、有助抵禦照顧工作中的種種壓力等。其中，不少照顧者在深夜時分繪畫，顯示平台成為一個喘息空間，讓照顧者在忙碌的照護工作中，學習抽空照顧自己。不少照顧者參與研究後，仍繼續使用平台。

梁綺雯表示，學院正與不同團體合作，招募體弱長者、腦退化患者或殘疾人士的照顧者參與計劃，免費使用平台8周。同時，計劃獲得已政府資助，希望透過所收集的數據，進一步完善平台功能，讓照顧者能看顧個人情緒狀態，遇到困難時願意向外尋求援助，避免自困愁城。