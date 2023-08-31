黑幫網上賭博平台月收2600萬投注　主腦等42人被捕　涉清洗3億黑錢

執法部門較早前發現一個由黑幫操控的本地犯罪集團，由2022年3月開始營運24小時無間斷運作的網上賭博平台，讓賭客透過網頁或手機應用程式，連結賭博平台進行網上賭博活動，集團便可從中收取一些賭注及抽取佣金，藉此獲取暴利。該集團會透過不同社交平台、短訊及手機通訊程式，主動宣傳他們的賭博平台，亦會利用佣金去鼓勵一些已登記的賭客，邀請他們的朋友註冊賭博。

賭客可以通過轉數快或加密貨幣充值點數，再利用點數進行多種賭博，例如下注賭體育比賽的勝負，遊玩帶賭博成分的遊戲如老虎機、打魚機，另有賭場常見的百家樂、廿一點等等，而賭客亦可將點數兌換回現金或加密貨幣。人員經深入調查後，發現該集團有明顯分工及架構，主腦會聘請人員負責不同崗位，包括管理平台、客戶服務、兌換點數及處理犯罪得益等。此外，集團亦會將平台的伺服器存放於海外，企圖逃避追查，另於全港多區設置至少7個營運據點，每個據點均有其獨特功能，例如提供技術支援、核對點數兌換等。該部門評估，相關平台每個月所收取的總投注額超過2,600萬港元。

昨今(30及31日)兩天，人員搗破集團的7個營運中心，並以涉嫌「串謀非法收受賭注」及「串謀洗黑錢」拘捕21男21女(18至60歲)，當中包括集團主腦與骨幹成員，以及一些傀儡銀行戶口的持有人，同時檢獲69部電腦、240部手機和2部可以快速發出大量短訊的「貓池」電話卡數據機。

人員發現，集團控制的傀儡銀行戶口，從2022年3月至今年7月，總共清洗接近3億港元的懷疑犯罪得益。被捕人士現時正被扣留調查，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。人員續指，涉事集團一直明目張膽大肆宣傳其賭博平台，並吹噓平台屬合法，企圖誘導市民參與賭博，若然市民進行投注，隨時墮入法網。