與曾志健等棄保潛逃被截　馮清華暴動及妨礙司法罪成囚4年

2019年在荃灣示威現場遭執法人員開槍擊中左胸的男生曾志健，與另外3名同涉反修例案並棄保潛逃的男子，去年7月在北潭涌疑乘快艇圖離港時被截獲；一名倉庫管理員則疑涉嫌向4人提供窩藏地點亦被捕，5人因此同被檢控。其中一名被告馮清華早前承認妨礙司法公正及暴動兩罪，今（11日）在西九龍法院（暫代區院）被判入獄48個月。對於辯方形容被告潛逃期間如「軟禁」，法官坦言不接納這屬減刑因素，認為被告是自己招致，如果被告不首肯參與，便不會出現潛逃及窩藏。

現年24歲被告馮清華，報稱無業。涉及的暴動罪指他於2019年10月1日在荃灣海壩街參與暴動。至於妨礙司法公正罪則涉及同案另外4名被告，分別是曾志健（21歲）、王愷銘（22歲）、黃竣賢（16歲）及葉豪（34歲）。被告、曾、王、黃此4人被指一同潛逃，而報稱是倉庫管理員的葉，則涉嫌協助4人。控罪指他於2020年10月某日至2022年7月13日期間，意圖阻撓和妨礙法庭審判及完成對為馮清華、曾志健、王愷銘、黃竣賢，提出的刑事法律程序之司法管轄權。

就妨礙司法公正罪同意案情指，在YouTube頻道「升旗易得道」有關人士協助下，被告與曾志健等另外3人潛逃，在2020年10月前往美國領事館尋求政治庇護不果，之後4人先後到不同地方藏匿，包括位於荃灣及葵涌的酒店，期間4人被要求製作錄像影片，以感謝上述頻道。至2022年7月，4人乘的士往北潭涌擬離港，執法部門根據情報前往截查，當時被告身攜載滿台幣現金、地圖、衣物等東西的背囊，遭截停時曾掙扎。

案件編號：DCCC 868/2019、DCCC 96/2023