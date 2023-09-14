助刺警男逃捕被判囚1年　27歲女子上訴遭拒

2020年7月1日港島區示威遊行演變成警民衝突，期間當1名防暴警在銅鑼灣皇仁書院外，嘗試制服1名男生期間，遭前工程師黃鈞華以軍用軍刀插傷左肩，工程師最終在即將起飛往英國倫敦的航班上被捕，他早前承認有意圖而傷人及暴動罪，判囚5年。其女友則被指協助他逃離追捕，被控1項作出意圖妨礙司法公正的行為罪，經審訊被裁定罪成，判囚1年。她不服定罪並提出上訴許可申請，上訴庭今（14日）經開庭後，認為案件並無可爭辯之處，拒絕批出許可。

女上訴人為現年27歲的張芷程，案發時為黃鈞華的女朋友。她被控於2020年7月1日在香港，意圖妨礙司法公正，即作出一項或一連串意圖協助黃鈞華逃避香港警務處逮捕的行為。控方審訊時指，上訴人在黃逃離現場後，便不斷尋找航班資料，黃買機票後，上訴人亦有陪他到機場。

上訴方質疑原審法官在沒有充分證據下，便推論出上訴人知道男友離港原因，她當時亦不知道男友曾襲擊警員而被追捕。律政司代表則指，本案有足夠證據基礎達致定罪推論原審法官亦沒有任何法律錯誤。代表又指，即使沒有證據證明實際是誰購買機票，但機票費用是由上訴人的信用卡支付，乘客則是黃，已可證明張為黃提供協助。

案件編號：CACC 235/2022