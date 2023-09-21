都大牽頭開發首個跨院校VR遊戲　供2800護理系學生模擬訓練

創新科技有助推動健康護理教學和發展，香港都會大學(都大)將聯同明愛專上學院(明專)及東華學院，開發一套虛擬實境(VR)教學遊戲，為三間自資院校共約2,800名護理和物理治療本科生提供模擬訓練，加強他們對跨專業溝通的理解和提升實踐能力，日後為病人提供更具質素的健康護理服務。該項目已獲政府自資專上教育基金轄下的質素提升支援計劃(QESS)撥款797萬港元，遊戲最快於2025年投入課堂使用。

都大護理及健康學院院長黃婉霞教授帶領都大、明專及東華學院學者組成的團隊開發一種屬「嚴肅遊戲(serious game)」的VR線上遊戲，學生可透過遊戲的互動及反饋功能，提高學習動機和自主性，並從中加强溝通訓練。項目預計於2024年1月開展，為期兩年半。相對於目前公立醫院和大學提供的高仿真度模擬系統培訓，此遊戲的成本更低，亦更容易訓練溝通技能。

該VR遊戲具備互動性和即時反饋功能，學生在遊戲中將扮演護士或物理治療師角色，在模擬臨床情景中，處理中風患者病情的臨床交接及跨專業復康護理，每當他們能夠安全且正確地作出決定或完成任務，即可為其隊伍取得分數；若成功處理一些特別具挑戰性的情況，更有額外加分。在每節遊戲後，同學反思自己在跨專業溝通、決策和團隊合作等方面的表現，並向老師作出匯報，而老師則從中作指導和建議，提升教學成效。

研究項目團隊展望，該遊戲的設計和評估框架可拓展至三間院校的其他學科課程上應用，例如配藥、放射治療、醫學影像等。跨院校研究團隊亦擬舉辦研討會分享項目成果，以及推出手機版遊戲供公眾下載試玩，加深他們對專業醫護人員工作的了解。