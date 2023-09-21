中大政政學系將變身學院　最快下學年啟用

創立超過50載的香港中文大學政治與行政學系，近年收生人數卻大減，學系面臨重組，直至近日終有新進展。系主任盧永鴻在該系刊物透露，已起草一份有關中大政政重組的計劃，期望校方未來數月通過提案，成立「政治管理與政策科學學院」，簡稱「政政學院」，最快2024/25學年啟用。

根據刊物資料，新學院將開3個政治學本科課程，包括政府及公共行政(GPA)、全球研究(GS)、數據科學及政策研究(DSPS)，設有各自的聯招編號，並共享學生名額。而研究生課程則包括以公共政策、政府與政治(大中華)為特色，並新增全球政治經濟學。

盧永鴻表示，新學院涉獵政治、公共管理和國際關係範疇，具備全球及中國視野，符合中大策略定位。而政政系正在本科課程採取新宣傳和招生策略，有良好迹象反映該系年度預算已改善，有空間壯大教職員團隊，他期望新學院可帶領政政系提升學術表現和研究影響力。

中大回應指，社會科學院仍在討論和考慮方案，校方或學院尚未決定。跟進重組的社會科學院屬下籌備委員會召集人蘇鑰機則稱，稍後將分別向社會科學院、教務會、校董會等單位，遞交重組計劃書，有待通過，目標下年9月啟用新學院。