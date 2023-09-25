1款荷蘭芝士醬或受污染　食安中心籲停食用及出售

荷蘭進口的一款預先包裝芝士醬有批次可能受蠟樣芽孢桿菌污染的。

食物環境衞生署食物安全中心今日(25日)呼籲市民不要食用一款荷蘭進口、可能受蠟樣芽孢桿菌污染的預先包裝芝士醬。

疑受污的芝士醬為「Santa Maria」的250克「DIP NACHO CHEESE STYLE」，批次編號為2329019及2329231，由Pear & Carrot Limited進口，食用期至2025年6月。

食安中心表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品可能受蠟樣芽孢桿菌污染，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡相關本地進口商跟進，初步調查發現進口商曾進口及訂購受影響批次的有關產品。

蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或儲存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

食安中心呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。該進口商已按中心指示將已進口的受影響產品停售及下架，並展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間聯絡該進口商。中心亦會在該進口商所訂購的產品抵港後封存有關產品，確保不會流出市面。