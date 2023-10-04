中大醫學院辦健康展覽　料為4,000人提供免費健康檢查

香港中文大學醫學院院會希望促進市民對消化系統疾病的關注與認識，通過在社區推廣健康的生活習慣，從源頭減低患病風險。該院將聯同國際獅子會腎病教育中心及研究基金、何善衡慈善基金會和Topaz Edelweiss Foundation，於本月7至8日起合辦醫學院院會一年一度的健康展覽。今年展覽的主題為「從腸計議」，内容將圍繞各種常見的消化系統疾病，例如脂肪肝、胃食道逆流、腸易激綜合症和大腸癌等，並提供約4,000個免費健康檢查名額。

人體的消化系統由多個器官組成，負責營養攝取與吸收，對身心健康影響深遠。大眾對消化系統健康的理解或較片面，部分人不良的生活及飲食習慣，更是本港其中一個引發消化系統疾病的普遍原因。胃食道逆流、腸易激綜合症等帶來的健康問題看似輕微，卻對生活造成困擾，日積月累下便會對生活質素構成負面影響。展覽期間，醫學院院會將為市民免費提供多項健康檢查，包括體重指標、血糖、血壓及血膽固醇檢查。除上述基本檢查外，市民更可即場進行肝臟纖維化掃描，以及乙型肝炎表面抗體測試。市民可在上午9時半及下午1時半到展覽現場獲取當天健康檢查的籌號，工作人員將依次為已取籌人士進行檢查。醫學院院會預計6天的展覽一共可接觸逾2萬名市民，並為當中約4,000人進行檢查。

是次展覽於本港3個大型商場舉行，分別為將軍澳新都城中心三期(10月7至8日)、藍田麗港城商場(10月14至15日)、大埔超級城(10月21至22日)。展覽場內除了設有健康教育展板，還配備解剖學模型，提供更清晰的講解與示範。

中大校長段崇智表示，愈來愈多研究揭示腸胃健康與人類整體健康息息相關。例如，中大醫學院團隊發現新冠肺炎患者腸道微生態與出現「長新冠」的風險關係密切。因此必須掌握護腸之道，好好守護腸道健康。是次展覽深入淺出地傳授實用的健康知識，冀令市民有所裨益。