「惡犬」擋路1.6萬旅客滯機場　的士商會：風暴遇意外或遭拒保

颱風「小犬」襲港掛起9號風球，全港交通癱瘓。機場快綫及巴士服務亦一度停運，1.6萬名旅客被迫滯留機場，的士站大排長龍，部分旅客等不到的士等交通工具，滯留時間長達6小時，甚至有司機濫收車資，令香港「好客之都」的形象失創。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成今早(10日)在電台節目表示，當晚天文台發出九號信號後，曾收到運輸署關於的士數量的訊息。惟上萬旅客抵港，認為更多的士司機願意開工，亦只是杯水車薪，始終需要集體運輸處理滯留問題。他又提到，的士司機在風暴期間行車若遇到意外，有機會被拒保，加上早前世紀暴雨，令不少的士被浸壞，保險方面至今仍未談好或仍在調查中。保險公司曾以司機在風暴下無妥善管理車輛而拒絕理賠，在未釐清保險責任問題下，一旦被拒保，打風下行車如發生意外，導致有人受傷和人身索償、車輛維修等，司機無力負擔巨額賠償，令願意開工的司機減少。至於濫收車資的問題，他認為行為不應該，相關司機有機會被檢控。

的士小巴商總會理事長周國強亦指，8號球在本周日中午已生效，風暴下不少的士司機已長時間當更，缺乏體力。石油氣站暫停下，的士司機亦難以入機場接載旅客。議員梁熙則認為，當晚航班可以順利降落，抵港後地面交通卻行不通，旅客會對此感徬徨。他認為機管局不應在9號信號發出後，方與的士商會聯繫，而要預先定好機制及預案。若旅客願意付費，可安排他們到機場