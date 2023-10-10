近9成SEN學童升小後銜接服務不足　逾7成半家長不清楚支援層級

近年政府雖然增加對有特殊學習需要SEN兒童的支援，但有機構調查發現，現有支援服務仍然存在問題，尤以小學SEN兒童為甚，例如相比幼稚園SEN兒童每年平均可獲60小時跨界別專業服務訓練，小學SEN兒童每年見各專業人士平均不多於5次；近9成SEN家長認為其子女升入小學後銜接服務不足，更有逾7成半家長不清楚子女在小學各學年屬於政府「學習資源津貼」的支援層級、可獲哪些服務或相關時數等。調查機構建議，將學前兒童支援延續至學齡兒童，解決支援斷層問題。

香港社區組織協會與中大社會工作學系合作，5月至8月期間訪問了283名SEN兒童照顧者，結果發現，在受訪的學前兒童家庭中，有77.8%在幼稚園階段接受過SEN支援服務，惟曾在學齡階段接受過SEN服務的比例不高，例如不足半數小學SEN兒童曾接受言語治療、兩成曾接受學習支援，至於興趣支援更不足一成。在SEN支援服務滿意到評分上，學前及小學平均得分為6.42及4.22，兩者有明顯差距。

社協社區組織幹事黃文杰指出， SEN共有9個類別，每間學校均有機會擁有不同類別、年齡、程度的SEN兒童，現時的學前SEN支援政策，會根據SEN兒童的不同情況及需要，訂立不同類別的支援服務，惟學齡階段卻無相關人本政策，即使在獲批主流中小學中，56%小學和90.8%中學每年獲批60萬或以上津貼，校本服務提供的功課輔導等服務，與SEN兒童需要及家長期望出現落差，亦無法感受到明顯的服務提升。

單親母親Ming有一名正就讀主流小學六年級、患有過度活躍及讀寫障礙的兒子。受政府鉛水事件影響，兒子在4歲時確診SEN，雖然政府安排緊急排期，但到兒子5歲多時，才能接受協康會的訓練。她憶述，當時兒子在情緒及寫字方面均有進步。但升讀小學後，寫字的機會增加，但小二下學期已沒有言語治療，到小五時職業治療一年更只得兩次。兒子因學業情緒失控，自己亦感爆煲，坦言有輕生念頭。 她期望， 政府可為學齡兒童提供一對一配對，讓導師協助引導兒子，協助人生規劃。