冷氣機網店收訂無供貨突執笠　東主職員被判入獄31星期

2022年7月至9月期間，網上電器零售商「糖心電器」涉嫌以不良營商手法，先後接受106名市民的付款，以此向該公司名下2間網上冷氣機零售商訂購198部冷氣機和安裝服務。惟至同年9月，公司東主突然在網上平台宣布破產，意圖不供應有關產品，涉及訂金約69萬港元。海關根據投訴展開調查，並於翌月拘捕涉事公司東主及一名男職員，他們於2023年9月20日在觀塘法院被判處罪名成立，今日(11日)分別被判即時監禁31星期。

調查顯示，涉事東主曾透過網上專頁出售57部冷氣機，收取197,500港元訂金，最大一宗交易為4部冷氣機，訂金約2萬港元。海關以「就任何消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」，向2名被告提出檢控。

海關表示歡迎法庭裁決，認為有關刑期具有阻嚇性作用，相信對業界不良分子起清晰的警示作用。今次案件影響的消費者眾多，海關對此高度關注，相信此案例能夠提高公眾對不良營商手法罪行的認識，未來會繼續密切留意相關行業有無類似情況，如發現有商戶違規，必定會果斷執法，絕不姑息。