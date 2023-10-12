曾憲哲獲救前一日　航拍攝得裸身臥草叢

拔萃男書院學生曾憲哲失蹤一周後於昨（11日）獲救，消防處出動航拍機協助搜尋功不可沒，惟民間力量亦不容小覷。有參與搜救的市民指，前日（10日）下午曾以航拍機在附近拍攝約1,000多張照片，當中約10張照片可發現相信是失蹤者的蹤影，當時他已赤裸臥於叢林中。今次事件可見香港不少熱心市民十分關注事件，相信民眾力量能大大提高搜救效率。

香港註冊土地測量師李偉鵬表示，他受郊野義務搜索隊CVST所託，本周二下午1時許，利用航拍機拍攝老鼠田坑一帶山野，約15分鐘內拍攝約1,000多張照片。不過，礙於個人工作、加上圖片眾多，他當日下午未能抽空仔細查閲，只能將所有照片上傳至雲端，盼他人協助尋找線索。

李偉鵬指，是次尋人屬民眾自發，並無記錄有多少人協助查找圖片，但不少市民亦熱心參與，可惜未及時發現線索。直至曾憲哲昨日獲救後，他當晚再仔細查找當日照片，可其中一組照片中，發現曾憲哲的蹤影。

對於搜查失蹤人士，行動需要爭分奪秒。李偉鵬指出，外國民間搜救非常普遍，惟政府部門現時以私隱為由，拒絕提供更多資訊，導致不少熱心人士難施以援手，是次經驗可見民眾力量龐大，倘他日同類事件發生，更多人幫助查找線索，肯定增加失蹤者獲救可能性。