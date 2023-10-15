機構辦創科運動計劃　學童試打保齡　學編程自製乒乓球發球機

為配合社會創科發展及鼓勵學童多參與運動，聖雅各福群會與八達通卡有限公司聯合舉辦「八達通創科運動計劃」，吸引逾百名學童體驗乒乓等球類運動，並學習STEM知識。參加者會將科技與體育融合，例如自製乒乓球發球機，同時培育他們的體能及智能發展。

該計劃自2022年推出，並獲社會福利署管理的攜手扶弱基金贊助，目標於2022至2025學年推行首個3年計劃，共有30間學校參加，約720名學童受惠。該計劃今年有設有3個運動主題，分別為乒乓球、保齡球、哥爾夫球，以及冷門運動「攻防箭」，預計約有240名學童受惠。

該計劃包括13節課堂及工作坊，讓學童不但能深入學習及體驗相關運動。同時，學童將學習與STEM相關的知識及應用，涵蓋運動科學、編寫程式、馬達、機械裝置製作及micro: bit等主題。透過參與各項體育活動，學童能培養創意、解難能力、批判性思維和團隊合作精神，學習從不同角度分析問題，提出獨特的觀點，並探索創新的解決方案。例如，參與乒乓球項目的學童會在13節課堂内認識乒乓球這項運動，並製作一個由micro: bit等編程軟件和3D打印組成的發球機，了解科技如何結合乒乓球訓練及透過編程訓練他們的邏輯思維。