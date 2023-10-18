港大及家計會新發現　止痛藥併事後丸可增避孕成功率

發生性行為時無採取避孕措施，又或忘記服用避孕藥，部份女性會採事後補救。香港大學李嘉誠醫學院、香港家庭計劃指導會及瑞典卡羅林斯卡醫學院組成的研究團隊，在一項最新研究發現，在服用口服緊急避孕藥（俗稱「事後丸」）時，若同時服用一種常用於治療關節炎的消炎止痛藥吡羅昔康（piroxicam），可大大提升預防懷孕的成功率，相關研究的試驗發現成功率高逾9成。研究已在最新一期《刺針》（The Lancet）發表。

現有兩種方法、即口服緊急避孕丸和放置銅質子宮環可緊急避孕。其中，廣受大多數國家採用的緊急避孕方法之一是左炔諾孕酮口服緊急避孕丸，惟任何避孕方法都有一定的失敗率。上述研究團隊進行了全球首個隨機、安慰劑對照試驗。

他們在服用左炔諾孕酮緊急避孕丸時配合使用吡羅昔康， 即一種常用於治療關節炎的長效非類固醇消炎止痛藥，以阻止體內前列腺素產生。研究結果顯示，一組服用新混合治療配方的418名女性中，僅一人懷孕。另一組服用左炔諾孕酮緊急避孕丸配合安慰劑的418名女性中，有7人懷孕，即吡羅昔康與左炔諾孕酮的混合治療的避孕效果成功率達94.7%，遠高於單獨使用口服緊急避孕藥，成功率僅63.4%。而兩種方案的不良反應發生率（包括月經出血模式的影響及胃痛等）並無顯著差異。

負責研究的首席研究員、港大醫學院醫生李幸奐表示，這是首個研究顯示緊急避孕丸與吡羅昔康同時服用，較單獨使用左炔諾孕酮更能預防懷孕。希望發現引導進一步的研究，並最終改變有關臨床指引，為世界各地的婦女帶來更有效的緊急避孕方法。