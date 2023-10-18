承建商精進建築工程被釘牌　11.16起從名冊中除名

涉及多宗奪命工業意外的政府承建商「精進建築工程有限公司」續牌申請被屋宇署拒絕。發展局局長甯漢豪今日(18日)表示，該公司的一般承建商註冊去年12月屆滿，經承建商註冊事務委員會進行面試及評審後，屋宇署決定不再續牌，將於11月16日起從一般建築承建商名冊中除名，意味該公司有1個月時間處理目前地盤的善後工作。

甯漢豪提到，「精進建築工程」正進行5個新私人商住項目，涉及4,900個住宅單位，其中3個項目共1,700單位已售出樓花；另正進行一項休憩設施工程。當承建商於11月16日被除名，它將不能再進行任何工程，署方今早已分別通知涉事承建商及負責相關地盤的認可人士及發展商決定。

她續指，釘牌或對正進行的項目帶來不便，但強調政府必須於保障地盤安全，以及利便工程間取得平衡，亦要令續期制度發揮把關作用，確保有能力勝任及符合標準的承建商才獲續期。過去經驗指，只要發展商盡快委任另一承建商接手餘下工程，實際對項目進度的影響可控，已出售樓花的項目距交檈日期仍有一段時間，相信發展商能處理，按與買花簽訂的合約交代進度。

不過，甯漢豪指出，精進建築涉及去年12月油塘地盤工字鐵塌下的死亡事故，但並非去年安達道地盤致命意外、上周油麻地致命地盤意外的承建商，因兩間名字分別為「精進建築工程有限公司」及「精進建築有限公司」，相差兩個字，雖同屬同一控股有限公司，但為兩個不同的註冊，而「精進建築」的一般承建商註冊去在今年4月屆滿，正整理安達臣道地盤、佐敦渡華道消防局地盤死亡事故資料，按程序處理其續牌申請。她又稱，釘牌只是就着「精進建築工程」油塘地盤死亡事故的跟進行動之一，勞工處已向承商及分判商檢控，其他部門就正調查承建商有否違法。