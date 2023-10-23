銀屑病生物製劑效佳價昂　團體促削用藥門檻

俗稱「牛皮癬」的銀屑病是一種皮膚病，病情嚴重時會折磨至患者全身，生出膿胞灌膿發炎。生物製劑是目前最有效治療方法，但轉介至生物製劑診所的門檻卻非常嚴苛，患者需對兩款傳統口服藥物無效才獲考慮，當中過程足足長達6年；若自費到私家診所注射生物製劑費用高昂，種種困難令患者無法及早得到適切治療。有病人組織建議，政府降低轉介到生物製劑診所的門檻；以向合資格基層病人提供資助。

全港有約3萬名銀屑病患者，成因主要是患者免疫系統失衡，致皮膚細胞過度增生，引致出現乾燥、痕癢的厚鱗，病情嚴重時，患者全身或生出膿胞灌膿發炎，令病友經常被投以異常目光，造成巨大心理壓力，容易感到自卑和害羞，嚴重影響其家庭、事業、日常社交及人際關係。

Ivy的丈夫20多歲時確診銀屑病，7年前病情突然惡化，曾留院兩周治療。她指，丈夫多年來曾服用兩種口服藥，但醫生早已表明不能長期服用，惟在公營診所覆診期間卻未曾獲悉生物製劑治療，直至獲坊間機構轉介，終在今年5月首次試用，銀屑病情況大幅改善。但她指生物製劑要「打一世」，價格高昂，「每針2.2萬元，每3個月打一次」，非人人可負擔，故將尋求回到公營診所接受生物製劑治療。

患者Ella自小學已患銀屑病，因學業而無法定時到公立醫院覆診，「一停就10年」，至近年希望再排期衞生署皮膚科診所覆診，但最快明年初才能見醫生，更要跨區治療。她指，多年來只用外敷藥物，效果不太顯著，欲嘗試生物製劑，但擔心過於昂貴負擔不起，形容「每劑價錢可以供樓」。

香港銀屑病友會主席黎慶坤表示，銀屑病患者治療過程非常漫長，目前新症輪候一般需要3年，不過醫生初時只會開外敷藥膏為主，其後再轉口服藥，若病徵較為嚴重的患者要接受生物製劑治療，先需承受傳統治療的副作用，以及證明治療無效，當中過程足足長達6年，故令不少病人卻步。據病友會所了解，目前亦只有約110位患者正接受有關治療。

黎慶坤建議，政府在新一份施政報告降低轉介到生物製劑診所的門檻，與內地看齊至只需試過一款口服藥即可，並增設「自費藥物免稅額」或全數資助合資格的基層病人接受生物製劑治療，以減輕病人藥費開支的財政負擔。此外，當局亦應與內地加強藥物合作，在河套區開設銀屑病生物製劑專科，引入內地生物製劑，以內地價格實行香港門診。