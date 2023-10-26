催谷生育措施被批無目標　港府辯稱冀逆轉出生率跌勢

本港出生率創新低，政府昨日(25日)公布新一份施政報告，提出一系列措施鼓勵生育，包括一筆過發放2萬港元「新生嬰兒獎勵金」及新生家庭優先上樓等。有關生育政策不設績效指標(KPI)，被批評沒有目標。政府今日(26日)透過電台聯播節目表示，措施考慮過不同國家實踐經驗，對推動生育有影響和導向性，但真正決定生育是父母，本港生育率正不斷下跌，最新夫婦平均子女數目只有0.9人，當局希望措施可逆轉生育率的下跌趨勢，回復至2.1人的生育率。

政府續稱，大眾通常焦點放在生育獎勵金，但措施清晰告訴市民政府鼓勵生育，例如優待上樓、醫療輔助等措施，讓家庭做決定更容易。現時「追時間追結果」，生育有很多個人元素，也要尊重父母，強調政府政策影響力的比例是不確定性。至於在職婦女遇到的生育壓力，政府表示鼓勵公司作家庭友善政策，在諮詢期間，很多企業表示如有政府政策導向，對他們實施有關政策有幫助。被問到會否給予公司資助讓公司實施友善措施，政府指財政要「用得其所」，相信很多公司有社會責任，照顧自己員工。

對於有父母帶小朋友移民離港，被問到如何說服他們留港，讓他們對香港有信心，政府指，離港有不同理由，而且移民是「競爭比較」，未必代表對香港沒有信心，又指香港「有出有入」，現時人口有750萬，政府施政目標為讓大家對香港有希望，雖然現時有很多風險，如環球經濟壓力、息口上升等，又指香港有國家和國際優勢，香港也有開拓新興市場，如東盟國家。

市民陳小姐表示自己剛剛有第四個小朋友，發現自己不能受惠任何措施，又指身邊很多家庭移民外地。政府表示政策落實一定會有人在落實之外，指內部有討論落實時間，但難以照顧所有人，而今次是政策導引，因此決定「坐言起行」，在宣讀施政報告當天落實。

市民梁小姐認為鼓勵生育政策應考慮不同階層的反應，基層如少數族裔生育或會增加公屋等社會資源的需求，建議按人口比重實施。政府回應稱，政策針對香港永久性居民，也是宏觀性措施，難以針對某部分群體，又指如果是香港共同家園一分子，便要公平對待，種族融合是另一個範疇，也有措施針對少數族裔融合。以前「兩個就夠晒數」的政策導向深入民生、而現階段政府鼓勵生育，指生育率「愈多愈好」。

市民陳先生則表示鼓勵生育措施出發點雖然好，但中產難以享受福利、壓力愈來愈多，又指擔憂有部分人為領取福利而生育，而改善生育需要有一段時間才能看到成效。政府回應表示，生育政策有很多因素影響成果，要尊重家庭決定。