廉署起訴保險中介　涉串謀2人呃意外保險

廉政公署調查貪污時，揭發一名保險中介涉嫌訛稱2名投保人受傷，串謀2人詐騙一間保險公司向他們支付意外保險賠償。該保險中介今日(27日)被廉署落案起訴。被告已獲廉署准予保釋至下周三(11月1日)在東區裁判法院答辯。

34歲宏亞資產管理有限公司前中介人劉承恩，被控8項串謀詐騙罪名，違反普通法。涉案的2名投保人分別為36歲譚啟俊及32歲林妍君，亦被廉署分案起訴，2人早前已承認控罪，案件均押後至明年2月2日再提訊。

案發於2017年底至2018年6月期間，當時保險經紀公司宏亞受友邦保險(國際)有限公司委託，向客戶銷售友邦的保險產品。案發時2名投保人分別經被告向友邦保險購入一份連意外保障附加契約的人壽保險。該2份保險的保障範圍涵蓋發還因意外招致的醫療費用及意外賠款。投保人須直接向友邦保險或經宏亞提出意外索償申請，並須附以證明文件，包括求診或接受治療的收據，以及由醫生或物理治療師簽發的病假證明書。

劉涉嫌與該2名投保人串謀詐騙友邦保險，即不誠實地訛稱2人分別背部、膝部或腳踝受傷，以及由2名醫生及2間物理治療中心發出的證明文件為真確，誘使或致使友邦保險向2人支付意外保險賠償總額最少逾12萬港元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現兩名投保人並沒有報稱的傷患，亦沒有接受任何治療或放取有關病假。廉署會繼續與保險業界合作，為保險中介人提供誠信培訓。廉署近日為28間保險公司的管理人員舉辦「保險業管理人員反貪專業課程」，提高業界誠信管理水平。